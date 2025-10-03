Minibüs eve daldı! Duvar yıkıldı hasar oluştu

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı minibüs dehşet saçtı. Eve giren minibüs hasara neden olurken kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı minibüs eve girdi. Evin duvarının yıkıldığı ve minibüsün hasar aldığı kazada yaralanan olmadı.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde alkollü sürücü G.N'nin kullandığı 22 M 153 plakalı minibüs, bir evin duvarına çarptı. Kazada evin odunluk kısmı tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. Kaza nedeniyle minibüs ve evde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

