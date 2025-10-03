Konya'da 19 kiloluk dev mantar bulundu

Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde 19 kiloluk dev mantar bulundu. Yaylada yürüyüş yapan İbrahim Kostak, önce taş sandığı mantarı köye getirip tarttırınca ağırlığının 19 kilo olduğunu gördü.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:33

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde 19 kiloluk dev mantar bulundu.



Avşar Mahallesinde yaşayan İbrahim Kostak, yayla yürüyüşü sırasında gördüğü büyük beyaz mantarın önce taş olabileceğini düşündü. Yaklaştığında gördüğü şeyin mantar olduğunu anlayan Kostak, mantarı alarak köye dönüp tarttırmak için doğruca markete gitti. Teraziye koyulan mantarın yaklaşık 19 kilo geldiğini gören Kostak ve çevresindekiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mantarı bulan İbrahim Kostak, yayla yürüyüşünde böyle bir sürprizle karşılaşacağını hiç düşünmediğini belirterek, "Önce taş sandım. Yaklaştıkça büyüklüğüne inanamadım. Böylesini ilk kez görüyorum. Tartınca 19 kilo geldiğini görünce daha da şaşırdım" dedi.



Şekliyle de oldukça dikkat çeken mantar, kısa sürede mahalle halkının ilgi odağı oldu. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği mantar, cep telefonlarıyla fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Yöre halkının "Şakkulak" adını verdiği mantar türünün genellikle ilkbahar aylarında görüldüğünü belirten mahalle sakinleri, böylesine büyük bir örneğin ise çok nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.



