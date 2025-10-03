Kırıkkale'de FETÖ operasyonu! İhraç edilen komiser yakalandı
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser T.E. yakalandı. Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu yakalanan T.E.'nin, 6 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi. Gözaltına alınan T.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.