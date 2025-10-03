Irak'ta seçim kampanya süreci başladı

Irak’ta yeni hükümeti belirleyecek 6. genel seçimler için kampanya süreci başladı. 11 Kasım’da yapılacak seçimlerde 329 sandalye için 7 bin 768 aday yarışacak. Adaylardan dürüst rekabet ve kamu kaynaklarını propaganda için kullanmaktan kaçınmaları istendi.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:40

Paylaş



ABONE OL

Irak'ta yeni hükümeti belirleyecek 6. genel seçimler için kampanya dönemi bugün başladı.

Irak, Saddam rejiminin 2002'te devrilmesinin bu yana 6. genel seçimlere doğru gidiyor. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada 11 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler için kampanya döneminin resmen başladığı belirtildi. Adayların ve siyasi oluşumların dürüst rekabet çerçevesinde hareket etmeleri, siyasi karalama kampanyalarından ve kamu kaynaklarını propaganda için kullanmaktan kaçınmaları vurgusu yapılan açıklamada, kurallara aykırı hareket edenlere karşı yasal işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu açıklamaya göre, seçimlerde Irak parlamentosundaki 329 sandalye için 2 bin 248'i kadın olmak üzere 7 bin 768 aday yarışacak. Toplamda 31 ittifak, 38 parti, 23 bağımsız aday ve 56 kota adayı seçimlere katılacak. Ülke genelinde 40 bin 819 seçim merkezinde 8 bin 788 sandık kurulacak.



ÜLKEDE SEÇMENLERİN YÜZDE 20'Sİ BAŞKENTTE

Ülkede 21 milyon 404 bin 291 seçmenin yüzde 20'si başkent Bağdat'ta bulunurken, en düşük seçmen sayısı 510 binle Müsanna'da bulunuyor. Ülkede 8 Kasım'da oylarını kullanacak olan güvenlik güçleri ve bazı özel statüdeki seçmenlerin sayısı ise 1 milyon 313 bin 980 kişi olarak açıklandı. Irak'ta toplam 26 bin 538 göçmen oy kullanabilecek.



SON GENEL SEÇİM 2011'DE YAPILMIŞTI

Irak'ta son parlamento seçimleri 2021'de yapılmıştı. Seçimlerde Şii Lider Mukteda Sadr'ın liderliğindeki Sairun Hareketi 73 sandalye ile birinci sırada tamamlarken, Sünni Takaddum Partisi 37 sandalye, Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu 33 sandalye, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31 sandalye, Fetih Koalisyonu ise 17 sandalye kazanmıştı.