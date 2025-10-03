Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 17 kişi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan hırsızlık şüphelisi 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eylül ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin desteğiyle yapılan operasyonları sonucunda 13 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 25 şüpheliden 17'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

