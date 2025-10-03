Elektrikli bisiklet kullanan sürücü trafiği tehlikeye böyle attı!

Erzincan'da elektrikli bisiklet kullanan bir sürücü bacak bacak üzerine atılı olarak trafikte yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Erzincan'da trafikte ilerleyen bir elektrikli bisiklet sürücüsünün tavırları görenleri hayrete düşürdü. Sürücünün bacak bacak üstüne atarak yolda ilerlemesi tehlikeye davetiye çıkardı.



Şehir merkezinde kaydedilen görüntülerde, bir elektrikli bisiklet sürücüsünün rahat tavırları trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücünün, hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan, adeta evde koltukta otururcasına bacak bacak üstüne atarak yolda ilerlediği görüldü.

