Cizre’de nehre atlayan gençten acı haber: Cansız bedeni bulundu
Şırnak’ın Cizre ilçesinde köprüden Dicle Nehri'ne atlayan gencin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgilere göre, bir genç İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atladı. Bir kişinin köprüden atladığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi İtfaiye-Dalgıç ekibi suda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.
Dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.