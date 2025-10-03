Yaşam

Cizre’de nehre atlayan gençten acı haber: Cansız bedeni bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde köprüden Dicle Nehri'ne atlayan gencin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre, bir genç İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atladı. Bir kişinin köprüden atladığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi İtfaiye-Dalgıç ekibi suda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.

Dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

