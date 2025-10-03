Çamaşır asmak isterken yere çakıldı! 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, çamaşır topladığı sırada 3. katta bulunan apartmanın terasından aşağı düşen Melisa B. ağır yaralandı.

3 katlı apartmanın terasında çamaşır toplarken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düşen Melisa B. (16) ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evin teras katına çıkan Melisa B., iddiaya göre asılı çamaşırları topladığı sırada dengesini kaybetti. Genç kız metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melisa B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

