Bartın'da patlayan su borusu paniğe yol açtı! Akan tonlarca mahalle yolunu göle çevirdi

Bartın'ın Aladağ Mahallesi'nde gece yarısı saatlerinde içme suyu borusu büyük bir gürültüyle patladı. Mahallede kısa süreli panik yaşanırken Patlayan borudan akan tonlarca su ise evlerin arasından geçen mahalle yolunun yaklaşık 150 metrelik kısmını gölete çevirdi.

Bartın'da gece yarısı büyük gürültü ile patlayan su borusu mahalleye panik yaşattı.



Bartın Aladağ Mahallesi 11. Caddede patlayan içme suyu isale hattı patladı. Gece yarısı gürültü ile patlayan boru, yataklarında uyuyan mahalleliyi panikle uyandırdı. Gürültü ile yataklarından kalkan mahalleli su borusunun patladığını anlayınca rahat nefes aldı. Suyun evlerine girmemesi için pencere ve merdivenlerde bekleyerek nöbet tutan vatandaşlar, belediye yetkililerine seslenerek, hattın bir an önce tamir edilmesini istedi. Mahalleli patlayan borunun onarılması halinde su baskınına ve evlerde hasara neden olabileceğini ifade etti.



Yol boyunca akan su, Aladağ Cami önündeki ana yolda bulunan mazgala döküldü.

