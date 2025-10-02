Tuvalette silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da bir şahıs misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvalette girdikten sonra silahlı saldırıya uğradı. İhbar ile olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Malatya'da misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvaletteyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan Manas Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, M.B.'nin kaldığı konteynere misafirliğe giden A.O.K., tuvalete gittiği sırada B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna iki kurşun isabet eden A.O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı olayın ardından kaçarken, ekipler bölgede yaptığı incelemede bir adet tabanca ile iki adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

