Sumud Filosu'nda siyonist saldırıya Gaziantep'te protesto!

Katil israil işgal güçlerinin Gazze'de oluşturduğu insanlık krizine dur demek için yola çıkan Sumud Filosu, saldırıya uğradı. Olay tüm dünyada yankı uyandırırken Türkiye'de de saldırı protesto edildi. Gaziantep'te Sumud Filosu için toplanan vatandaşlar, Siyonist orduyu kınayarak Filistinliler ve Sumud Filosu'nda yer alanlar için dualar okuyarak tekbir getirdi.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 22:37

Paylaş



ABONE OL

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Gaziantep'te vatandaşlar tarafından protesto edildi. Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.

Slogan atarak İsrail'i kınayan vatandaşlar, daha sonra tekbir getirerek, Filistinliler ve Sumud Filosu'nda yer alanlar için dualar okudu. Meydanda oluşturulan alanda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın fotoğrafları sergilendi.

Gaziantep Kudüs Platformu Sözcüsü Murat Şahin, Sumud Filosu'na selam göndererek, şunları kaydetti:

"Biz 2 yıldır meydanlardayız. Elhamdülillah bu işi başaracağımıza da inanmıştık. Çünkü 'zafer inananların' demiştik, bugün Sumud Filosu, İsrail'in kartondan bir devlet olduğunu bize gösterdi. İsrail bizim 44 gemimize 14 saat el koyamadı. Eğer biz bu gemilerin arkasından yüzlerce gemiyle tekrar yola çıkarsak Allah'ın izniyle bu ablukayı kıracağız."

Şahin, Gazzelilerle buluşacakları günü beklediklerini dile getirerek, "Allah o günleri inşallah bize gösterecek. Tüm dünya halkını, İsrail'in zalimliği karşısında meydana çıkmaya davet ediyorum. Bize düşen bunlar ve biz buradayız." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN