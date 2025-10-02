Şişe üzerinden geçen motokurye hastanelik oldu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şişe üzerinden geçen motokurye, dengesini kaybetmesiyle düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan motokuryenin duurmun iyi olduğu öğrenildi.

02.10.2025 22:19

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi 1048. Sokak'ta şişenin üzerinden geçen motokurye, dengesini kaybetmesiyle düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerinin kontrolünde hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

