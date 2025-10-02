Narin Güran cinayeti davasında 3 kişi için tahliye kararı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7.Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ‘suçluyu kayırma’ suçundan tutuklu yargılanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verdi.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:44

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından; çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin, elindeki dosyanın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi talebi kabul edildi.

