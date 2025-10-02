Manisa'da camide saygısızlık! 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da Lalapaşa Camisi'ne kapı kilidinin kırılarak girildiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada 29 Eylül'de 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki Lalapaşa Camisi'ne kapı kilidinin kırılarak girildiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, T.G. ile M.E.A. ise tutuklandı.

