Malatya'da iki arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti!

Malatya'da merkeze bağlı Yakınca Mahallesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle konteyner evde tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.B. yanında getirdiği silahla arkadaşı Ali Osman K.'ya ateş açtı. olayda bir kişi yaralanırken şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. .

Giriş Tarihi: 02.10.2025 22:23

Olay, akşam saatlerinde Yakınca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman K.(25) ile arkadaşı M.B. arasında konteyner evde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.B. yanındaki tabancayla Ali Osman K.'ya ateş açtı.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ali Osman K., silah seslerini duyanların ihbarı üzerine gelen ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

