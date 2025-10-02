Malatya'da ambulans helikopter 3 hasta için havalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde bir günde 3 hasta, ambulans helikopterle şehir merkezine sevk edildi. Ambulans helikopter, zatürre teşhisi konulan kalp hastası 87 yaşındaki kişi, kalp krizi şüphesi bulunan 54 yaşındaki kadın ve kalp krizi geçiren 44 yaşındaki kadın için ilçe stadyumuna indi.
Farklı rahatsızlıklar nedeniyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine farklı zamanlarda başvuran 3 hastaya erken müdahale için İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ambulans helikopter talep edildi.
Hastalar, tedavileri için kentteki hastanelere kaldırıldı.