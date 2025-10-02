Kassam Tugayları duyurdu! Gazze'de İsrail askerleri ve tankı vuruldu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde İsrail ordusuna ait bir tank ile askeri noktaları hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 20:19

Paylaş



ABONE OL

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinlileri zorla yerinden ederek işgal etmeye çalıştığı Gazze kentinde gerçekleştirilen bazı eylemlere dikkat çekildi.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail ordusunun konuşlandığı bir noktanın ve kentin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bir okula konuşlanan İsrail askerleri ile zırhlı araçlarının havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

Kentin batısındaki Nasr Caddesi'nde de İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi bir tankın vakum bombasıyla patlatıldığı, tanktaki askerlerin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN