İzmir'de Gemi Söküm Bölgesi'nde korkunç olay: İşçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde Gemi Söküm Bölgesi'nde bu sabah meydana gelen iş kazasında dengesini kaybederek geminin kaptan köşkünden düşen 1 işçi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 22:25

İzmir'in Aliağa ilçesinde Gemi Söküm Bölgesi'nde bu sabah meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, taşeron firmada çalışan 45 yaşındaki Halil İbrahim Uz, söküm için bölgede bulunan bir geminin kaptan köşkünde bulunan keresteleri sökmek üzere gemiye çıktı. Köşke tırmandığı sırada dengesini kaybeden Uz, yaklaşık 5 metre yükseklikten sırt üstü düşerek ağır yaralandı. Talihsiz işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Uz'un ölümü, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uz'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

