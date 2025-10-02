Erzincan'da inşaatta çalışan işçilerden eylem: Yevmiyelerine alamayınca çatıya çıktılar

Erzincan'da inşaatta çalışan 3 işçi, taşeron firmadan yevmiyelerini alamayınca çatıya çıkarak eylem yaptı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken işçiler ödemelerinin yapılmasının ardından çatıdan inerek protestolarını sonlandırdı.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 05:34

Erzincan'da yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşaatında çalışan üç işçi, müteahhit taşeron firmasının yevmiyelerini vermediği gerekçesiyle inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. Alacaklarının ödenmesini talep eden işçiler alacakları hesaplarına yatmadan aşağı inmeyeceklerini ve aksi takdirde aşağı atlayacaklarını ifade ederek seslerini duyurmaya çalıştılar.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, işçiler ödemelerin yapılmasını beklediler.

Ekiplerin taşeron firmayla yaptığı görüşme sonucu işçilerin alacakları hesaplarına yattı ve eylem sona erdi.

