Erzincan'da iki yavru ayı yola indi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde iki yavru ayı yolda ilerlerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayıların aracı fark etmelerinin ardından koşarak ormana kaçtığı görüldü.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 04:49

Paylaş



ABONE OL

Kemaliye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yolu üzerinde gece seyahat eden vatandaşların güzergahında yola inen iki yavrun ayı görüntülendi. Aracın önünde bir süre koşan ayılar daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi.

Ayıların koşuşunu bir süre izleyen vatandaşlar şaşırıp kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN