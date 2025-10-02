Bartın'da yürekleri ağza getiren olay! 32 işçi zehirli gaz soludu

Giriş Tarihi: 02.10.2025 22:11

Bartın 'da kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 32 işçi hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAF: İHA



Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makinenin bantlarından sızan dumandan zehirlenen işçi sayısı 32'ye çıktı. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere müracaat eden 32 işçiden 26'sı tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.