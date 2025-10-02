Bartın'da yürekleri ağza getiren olay! 32 işçi zehirli gaz soludu
Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makinadan sızan dumandan 14 işçi zehirlendi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken işçiler hastaneye kaldırılırken sızan dumandan etkilenen işçi sayısı 32'ye yükseldi.
Bartın'da kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 32 işçi hastaneye kaldırıldı.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makinenin bantlarından sızan dumandan zehirlenen işçi sayısı 32'ye çıktı. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere müracaat eden 32 işçiden 26'sı tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken 6 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.