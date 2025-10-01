Kağıthane Tünel'inde trafiği tehlikeye atan magandalar yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane Tünel içerisinde yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüleri ile birlikte 10 şahıs yakalandığını açıkladı. Şahıslara birçok maddeden ceza uygulandı.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 19:02

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kağıthane Tünel içerisinde yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüleri ile birlikte 10 şahıs yakalandı. Konvoy yapmak, Tünelde duraklamak, Trafiği tehlikeye düşürmek ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı."

