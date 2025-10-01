Gazeteci Yahia Barzaq İsrail'in hava saldırıları sonucunda şehit oldu

Giriş Tarihi: 01.10.2025 00:20

İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir.

"TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı.

"HAKİKAT VE İNSANLIK HEDEF ALINMIŞTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında hayatını kaybeden gazeteci Barzaq için baş sağlığı mesajını iletti.

Tunç yaptığı paylaşımda "Gazze'de soykırım yapan İsrail'in saldırılarında şehit olan TRT için çalışan gazeteci Yahia Barzaq'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hakikatin sesi, mazlumların gözü olan Yahia Barzaq'a yapılan hain saldırıyla sadece bir gazeteci değil hakikat ve insanlık hedef alınmıştır.

Bebekleri, çocukları, kadınları, masum insanları katleden işgalci İsrail, ne yaparsa yapsın işlediği insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecek, üzerini örtemeyecektir. 7 Ekim 2023'ten bu yana 65 binden fazla masum insanı, 250'den fazla gazeteciyi öldüren barbar İsrailli yetkililer, döktükleri her bir damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda mutlaka verecektir." dedi.