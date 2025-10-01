Asrın felaketinde 35 kişinin can verdiği Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Dosya 4'ncü kez bilirkişiye gönderilecek

Giriş Tarihi: 01.10.2025 02:17

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 9'uncu duruşmasına 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapisle yargılanan tutuklu pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (59) ve Mustafa Pekel (49), ' Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuksuz fenni mesul Mehmet Tekin (61), taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı. 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6 aya kadar hapsi istenen pastanenin iç mekan tasarımcısı firari sanık Ertan Danacı (53) ile 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması'na neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin (40) katılmadığı duruşmada ilk olarak Mehmet Tekin savunma yaptı. Suçsuz olduğunu belirten Tekin, "Benim hakkımda 5 suçlama vardı. Bilirkişi raporlarında 5'i de çürütüldü. Ben fenni mesuldüm. İnşaat tamamlanınca benim orada görevim biter. Daha sonradan yapılan tadilatlardan ben sorumlu değilim. Beratımı talep ediyorum" dedi.

6 Şubat depreminde yıkılan Ezgi Apartmanı (DHA)

'HAKKIMIZDA ÇIKAN ASILSIZ SUÇLAMALAR YÜZÜNDEN GELEMEDİK'

Tutuklu Mustafa Pekel de savunmasında suçlamaları reddetti. Kolon kesme iddialarını kabul etmediklerini ifade eden Pekel, kendisini şöyle savundu:

"Ben yönetim kurulu üyesiyim. Bu pastaneyi 2003 yılında aldık ve 2017 yılında iç mimar Ertan Danacı tarafından iç dekorasyon tadilatları yapıldı. Yapılan tadilatların binanın statik yapısına zarar verecek yıkılmasına neden bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tadilat işi için resmi izin alınmadı. Mimarla anlaşıldı ve iç dekorasyon tadilatı yapıldı. Yıkılan bina ile ilgili kolon kesildi, perde duvara delik açıldı iddialarını kabul etmiyorum. Ben daha çok finansal, yatırım ve üretim alanlarından sorumluyum. Sami Bey daha çok dış pazarlamaya bakar. Son gelen bilirkişi raporlarında yapılan tadilatların binanın statik yapısını etkilemediği ortaya çıktı."

Mahkeme başkanının neden teslim olmadığını sorması üzerine Mustafa Pekel, "Çok korktuk, hakkımızda 870 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Biz kendimizi çok anlatmak istedik, suçsuz olduğumuzu kanıtlamak istedik ama hakkımızda çıkan asılsız suçlamalar yüzünden gelemedik. Burada suçsuz olduğumuzu belirtmek isterim ve beraat talep ediyorum" dedi.

'İTÜ VE ODTÜ BİZİM SUÇSUZ OLDUĞUMUZU KANITLADI'

Diğer tutuklu sanık Sami Kervancıoğlu da suçsuz olduğunu söyledi. Kervancıoğlu, kendisini şöyle savundu:

"İTÜ ve ODTÜ bizim suçsuz olduğumuzu kanıtladı. Ben satış ve pazarlamaya bakıyorum. Ayın 25 günü şehir dışındayım ve 21 tane bölge müdürlüğümüz var. Ürettiğiniz ürününün satışı olması lazım. 5 gün Kahramanmaraş'ta olurum ve bu süre zarfında da Mustafa Bey ile arkadaşlarla oturup toplantı yaparız, kararlarımızı aldıktan sonra tekrar şehir dışına çıkarım. İşletmede yapılan işlemlerle Mustafa Pekel ilgileniyor. İşletmede yapılan tadilatlardan bilgim yoktur ama sürekli Mustafa Bey ile istişare halinde olurum. Dükkanda ilk aldığımız yıl ve 2017 yılında olmak üzere iki kere tadilat yapıldı. İş yerinde yapılan tadilatlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Mustafa Bey, Ertan Danacı ile dekorasyon anlaşması yaptığını bana söylüyor ben de işi takip edelim diyorum. Kolon kesildiğini yargı sürecinde öğrendim. Depremden sonra sürekli sosyal medyanın bizim üzerimizde yaptığı baskı var. Biz suçsuzuz, beratimizi talep ediyorum."

'HUKUKA AYKIRI OLARAK BİLİRKİŞİ RAPORU İLE MAHKEME YANILTILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR'

Sanık savunmalarının ardından müşteki avukatları sanıkların cezalandırılıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Müşteki avukatlarından Prof. Dr. Hasan Sınar, "Hukuka aykırı olarak bilirkişi raporu ile mahkeme yanıltılmaya çalışılmıştır. Gerçekler raporlarla gizlenmeye çalışılsa da kesilen kolon, perde duvarın kesilmesi, sonradan eklenen servis asansörü ve diğer tadilat çalışmaları binanın yıkılmasına neden olmuştur. Araştırdık, yıkılan binanın bulunduğu bulvar üzerinde 219 bina var ve bu apartmanlar içinde yıkılan sadece 2 bina var. Bu 2 binadan biri Ezgi Apartmanı. Merhum Yakup Aktaş meslek hayatı boyunca 36 bina yapmış neden sadece Ezgi Apartmanı yıkılmış? Hayatını kaybeden Aktaş suçlanmak isteniyor. Oysaki tüm gerçekler apaçık ortada" diye konuştu.

'BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DA BELİRTİLEN, AÇIKLANAN HER TÜRLÜ SİMÜLASYONDA BİNA YIKILIYOR'

Sanık avukatlarından Prof. Dr. Ersan Şen ise soruşturma aşamasında 1, dava aşamasında ise 2 defa olmak üzere binanın yıkılmasıyla ilgili 2 bilirkişi raporu olduğunu hatırlatarak, dava aşamasında alınan 2 raporda da müvekkillerinin suçsuz olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Şen, savunmasına şöyle devam etti:

"ODTÜ den gelen son rapor en kapsamlı ve detaylı rapordur. Bugüne kadar alınan ve dosyaya giren farklı üniversitelerden alınan bilirkişi raporlarının bir anlamı bir amacı vardır. Kimse günah keçisi ilan edilemez. Yarılamaların sonucu beğenilir, beğenilmez bizim amacımız maddi hakikat ve adalete ulaşabilmek istiyoruz. Ezgi Apartmanının yıkılmasının nedeni yapılan tadilatlar değildir. Bilirkişi raporunda da belirtilen, açıklanan her türlü simülasyonda bina yıkılıyor. 2017 yılında yapılan tadilatların yanı sıra apartmanda 9 dairesi var müvekkilimin. Tadilatlar uzman kişilerce yapılmıştır. Buradan olası kast beklenemez."

Duruşmada, sanık avukatlarınca dosyaya bilimsel mütalaası sunulan inşaat mühendisi Ümit Şafak da tanık olarak dinlendi. Şafak, binanın yıkılmasındaki en önemli nedenin statik hesap hatası olduğunu, pastanede yapılan tadilatların binanın yıkılmasında bir etkisinin olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında 3 rapor arasındaki çelişkilerin devam ettiğini, raporlar arasında çelişkinin giderilmesi gerektiğini, bu kapsamda davanın genişletilerek dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini, Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin aynen uygulanmasına, firari sanık Ertan Danacı hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazının beklenilmesini talep etti.

Yaklaşık 14 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın 4'üncü kez bilirkişiye gönderilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.