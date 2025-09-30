Sosyal medyanın karanlık yüzü! KVKK'dan ebeveynlere ‘Sharenting’ uyarısı | "Kötü niyetli kişiler devrede"
Karanlık ticaret, dolandırıcılık ve yasa dışı gibi içerikler, sosyal medyanın karanlık yönünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ebeveynleri, çocuklarının fotoğraflarını ve özel anlarını sosyal medyada paylaşma eğilimi olarak bilinen 'sharenting' nedeniyle yaşanabilecek tehlikeye dikkat çekerek uyardı. Çocukların zaman zaman hayati tehlikelere neden olan sosyal medya akımlarına karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, 'Eğlenceli görünen bu tür akımlar sırasında paylaşılan kişisel bilgiler, fotoğraflar veya konum verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini açıklamanız, çocuğunuzun bu tür paylaşımların sonuçlarını daha iyi kavramasına yardımcı olabilir' ifadesi kullanıldı.
Sosyal medya, kullanıcılarını bağımlılığa sürüklerken aynı zamanda suç şebekelerine de kapı aralıyor. Sanat, eğlence ve iletişim için kurulan platformlar, bugün suç çetelerinin yeni üssü haline geldi.
AİLELERE 'SHARENTİNG' UYARISI!
Kızını Tiktok yayınında oynatarak para kazanan babanın tutuklanması, gözleri yeniden sosyal medyanın karanlık yönüne çevirdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını ve özel anlarını sosyal medyada paylaşma eğilimi olarak bilinen "sharenting" nedeniyle yaşanabilecek tehlikeye dikkat çekti.
"ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATABİLİR"
Kurumun yayımladığı bültende yer alan yazıda, bir çocuğun fotoğraflarını beğeni uğruna sosyal medyada paylaşmanın, onların tanımadıkları insanlar tarafından görülmesine neden olabileceği belirtilerek, "Bu durum, çocuğunuzun güvenliğini riske atabilir.
SİBER ZORBALIKLA KARŞILAŞMASINA YOL AÇABİLİR
Paylaşımlar, çocuğunuzun ileride siber zorbalıkla karşılaşmasına yol açabilir. İnternette paylaşılan içeriklerin nerede ve nasıl kullanılacağını kontrol etmek neredeyse imkânsızdır. Çocuğunuz, büyüdüğünde bu paylaşımları hoş karşılamayabilir ve kişisel mahremiyetinin ihlal edildiğini hissedebilir.
Çocuğunuz, büyüdüğünde bu paylaşımları hoş karşılamayabilir ve kişisel mahremiyetinin ihlal edildiğini hissedebilir. Bir kez internette paylaşılan içerik, yıllar boyunca dolaşımda kalabilir. Çocuğunuzun şu an masum görünen bir fotoğrafı, ileride onlar için rahatsız edici olabilir" denildi.
"EĞLENCELİ GÖRÜNEN BU TÜR AKIMLAR SIRASINDA PAYLAŞILAN KİŞİSEL BİLGİLER..."
Sabah'ta yer alan habere göre, çocukların zaman zaman hayati tehlikelere neden olan sosyal medya akımlarına karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulanan yazıda, "Eğlenceli görünen bu tür akımlar sırasında paylaşılan kişisel bilgiler, fotoğraflar veya konum verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini açıklamanız, çocuğunuzun bu tür paylaşımların sonuçlarını daha iyi kavramasına yardımcı olabilir" ifadesi kullanıldı.