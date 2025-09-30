Sosyal medyanın karanlık yüzü! KVKK'dan ebeveynlere ‘Sharenting’ uyarısı | "Kötü niyetli kişiler devrede"

(Foto: AA)

PAYLAŞIMLARA ARKADAŞ SINIRI

Yazıda, çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili şu önerilerde bulunuldu: "Gizlilik ayarlarını birlikte gözden geçirebilirsiniz. Paylaşımların yalnızca arkadaşlarla sınırlandırılması, konum bilgisinin kapatılması veya etiketleme izinlerinin kontrol edilmesi gibi konularda birlikte karar almanız faydalı olabilir. Ayrıca platform ayarlarının zaman içinde değişebileceğini, bu nedenle belli aralıklarla gözden geçirmenin güvenli bir alışkanlık olabileceğini hatırlatabilirsiniz. Çocuğunuza güçlü parolalar oluşturmanın önemini anlatabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarının güvenliği için ad, soyad veya doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilecek bilgilerin parola olarak kullanılmaması gerektiğini açıklamanız yararlı olabilir. Büyük-küçük harf, rakam ve sembollerin bir arada kullanıldığı, uzun ve karmaşık parolalar oluşturmalarını teşvik etmeniz, hesap güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır."