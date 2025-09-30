Samsun'da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir depodaki valizde 20 bin 96 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:50

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Canik ilçesinde H.G. (25) ve İ.G. (29) isimli şahısların kullanımında bulunan depoda yapılan aramada, bir valiz içerisinde 20 bin 96 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.