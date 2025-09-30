Mersin'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi’nde park halindeki otomobilde A.G. (26) ölü bulundu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 1 kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Bağlar Mahallesi 422 Sokak'ta park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Araçta incelemede bulunan ekipler, kimliğini belirledikleri A.G'nin (26) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.