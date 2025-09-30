Manisa'da aranan gençten acı haber: 30 metre kuyuda cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Suriye uyruklu Eymen Cuma, 30 metrelik su kuyusunda ölü bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla Cuma'nın cansız bedeni kuyudan çıkarılırken motosiklet ile düştüğü tespit edildi.

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü Acıbadem mevkisinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Eymen Cuma, sabah saatlerinde hurda toplamak için evinden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Cuma'yı yakınları aramaya başladı. 3 gün boyunca arama çalışmaları sürdürülen Eymen Cuma, bir su kuyusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada Eymen Cuma, 30 metrelik düştüğü su kuyusundan halat yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cuma'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Cuma Eymen'in motosikletiyle kuyuya düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

