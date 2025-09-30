Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:25

Kuzey Marmara'da yaşanan kaza sonrası bölgede trafik durma noktasına geldi. (DHA)

Kaza, saat 12.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 MIL 075 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı TIR şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı, bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine getirilen vinç ile TIR'ı kaldırma çalışmaları sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.