Kümbet'te patates hasadı başladı

Eskişehir'in Kümbet mahallesinin verimli topraklarında doğal yöntemlerle yetiştirilen patatesin hasadı başlarken kurak ve zorlu iklim şartlarına rağmen dekar başına 4 ton patates çıktı.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 11:11

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet mahallesinde patates üretimi sürüyor. Bölgenin ekim yapmaya müsait topraklarında doğal yöntemlerle yetiştirilen patatesin hasadı başladı. Yaşanan kurak ve zorlu iklim şartlarına rağmen alınan verim üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler, dekar başına yaklaşık 4 ton patates çıktığını ifade etti. Çuvallara doldurulan patatesler, römorklara yerleştirerek tüketicilerle buluşturulmak üzere yola çıktı.



Bölgede tarla sahibi olan Arif ünlü, "2025 yılı patates hasadımızı gerçekleştirdik. Doğal hayvan gübresi ve sadece suyla baktığımız patatesimiz kuraklığa ve iklim şartlarına rağmen yüzümüzü güldürdü. Allah bin bereket versin. Bir dekara 4 ton patates aldık. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Herkese hayırlı, bereketli ürünler kaldırmayı diliyorum" dedi.



Çiftçi Gazi Erarslan, "Kümbet köyünün meşhur patatesini söküyoruz. Görüyorsunuz, gayet mükemmel. Hayırlı müşteriler olsun. Allah yedirmek nasip etsin" şeklinde konuştu.



Ülkü Gökçe ise "Köyümüzün sarı ve kepekli patatesi çok güzeldir. Eşe, dosta tavsiye ederiz. Maşallah, çuvallarımız tamamen doldu. Allah hayırlı müşteriler versin" diye konuştu.