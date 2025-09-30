Kayseri'de kan donduran olay: Üvey babasını bıçakladı

Kayseri'de Y.C.K.’nin annesi ile üvey babası H.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken şüpheli Y.C.K., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta ki 15 katlı binada meydana geldi. Binanın 8'inci katında oturan Y.C.K.'nin annesi ile üvey babası H.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bunun üzerine Y.C.K. bıçakla üvey babası H.P.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.C.K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

