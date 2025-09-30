İzmir'de kimyasal madde üreten fabrikada yangın

İzmir'de kimyasal madde üretimi yapan bir fabrika alevlere teslim oldu. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:15

İzmir'in Aliağa ilçesinde çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Fabrikada çalışan işçiler de fabrikanın içerisinde bulunan malzemeleri bahçeye çıkararak yanmasını engelledi.



Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu.



Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.

