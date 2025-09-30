Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Çanakçı ilçesi Karabörk köyünde Ahmet Kayacı’ya (47) ait evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, dün gece Karabörk köyünde Ahmet Kayacı'ya (47) ait evde yangın çıktı. Elektrik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Kayacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kayacı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

