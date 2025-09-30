Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu! Yurda yasa dışı yollarla giren 15 kişi yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kent genelinde yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde de jandarma ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.