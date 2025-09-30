Ağrı'da kontrol noktasında 1127 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kontrol faaliyeti sırasında durdurulan bir aracın içerisinde bin 227 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 03:53

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Kontrollerde şüpheli olarak durdurulan araçların içinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bin 227 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

