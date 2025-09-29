TEM'de zincirleme kaza! Yola çıkacaklar dikkat trafik kilitlendi | A Haber kaza bölgesinde

Giriş Tarihi: 29.09.2025 07:37

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışla beraber kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar zincirleme kazaya neden oldu. TEM'de yaşanan kazada birçok araç birbirine girerken, kaza nedeniyle yolda trafik durma noktasında geldi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci kaza noktasındaki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Kazaya karışan araç sahiplerinden biri de yaşananları anlattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'E ULAŞTI

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Megakentte gece başlayan ve sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle sürücülerin araçlarıyla kontrollü ilerlemesi ve meydana gelen kazalar ulaşımı aksattı.



Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Pendik'ten başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürüyor.



TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişeleri ile ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor.



Otoyolun Elmalı-Ümraniye yönündeki trafik kazası sonucu bir şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede trafik ağır seyrediyor.



Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısında trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkiinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor.