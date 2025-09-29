Sivas'ta termik santralin bacasında yangın paniği

Sivas'ta bulunan termik santralin baca bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından hızla müdahale edilen alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 13:07

Sivas'ın Kangal ilçesinde kurulu bulunan termik santralin bacalarından birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kangal ilçesi Hamal köyü yakınlarında bulunan Kangal Termik Santrali'nin ünitelerinden birinde başladı. Kısa sürede alevler santralin bacalarından birini sardı. İhbar üzerine bölgeye Kangal ilçesinden ve kent merkezinden sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre yangından etkilenen olmadığı, santralde bulunan işçilerin tahliye edildiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

