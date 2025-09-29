Niğde merkezli operasyonda 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Niğde'de internet üzerinden 'faizsiz kredi' reklamına tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan vatandaşın, bilgisi ve rızası dışında internet bankacılığı üzerinden 175 bin lirası dolandırıldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 16:23

Olayın ardından harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucu 3 şüpheliyi tespit etti. Niğde merkezli Tekirdağ, İstanbul ve Uşak'ta 24 Eylül 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları internet ortamındaki sahte reklam ve linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.