Meteoroloji o ili uyarmıştı! Yağışlara teslim oldu

Meteorolomi Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yaptığı yağmur uyarısının ardından Tekirdağ, yağışlara teslim oldu. Dün gece saatlerinde etkili olan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da dün geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış sevindirdi. Gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü, gün içinde de aralıklarla etkisini artırırken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.



Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yağış, ikindiden sonra etkisini kaybetti.

