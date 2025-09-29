Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 29.09.2025 22:15

Kaza, saat 15.00 sıralarında Selimşahlar Mahallesi'nde İzmir-İstanbul karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ö.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tır da M.Ş.'nin kullandığı araca ve diğer 2 araca çarptı.