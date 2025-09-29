Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 29.09.2025 18:33

Kaza, Darende ilçesi Sungur Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 42 BEG 582 plakalı otomobil önündeki 44 AHK 481 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada panikleyen motosiklet sürücüsü B.A., araçtan düşerek yaralandı.