Kuşadası'nda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon: 1 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 22:26

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkmen Mahallesi'nde Tolga Üresin'in üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Üresin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

