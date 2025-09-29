Yaşam

Kuşadası'nda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon: 1 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
DHA
ABONE OL
Kuşadası'nda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon: 1 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkmen Mahallesi'nde Tolga Üresin'in üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Üresin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN