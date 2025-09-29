Kocaeli'de 5 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 20:29

Paylaş



ABONE OL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 5 yıl 9 ay 3 gün hapis cezası ile 8 bin 320 TL para cezası bulunan E.B. (43) operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN