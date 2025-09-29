Isparta'da uyuşturucu operasyonu! Tespit edilen adrese baskın düzenlendi

Isarta'da zehir tacirleri ile mücadele kapsamında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan incelem sonucu tespit edilen eve düzenlenen baskında kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak dün bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

