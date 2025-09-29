Elazığ'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Elazığ’da Güney Çevre Yolu’nda seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek ihbarda bulunurken yangın kısa sürede söndürüldü.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:18

Paylaş



ABONE OL

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN