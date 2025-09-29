Elazığ'da iki grup arasında kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Elazığ'da iki grup arasında sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgada taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 05:13

Olay, Çatalçeşme Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren tekmeli yumrulu kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

