Elazığ'da dolabı kırıp içecek çalan hırsız kamerada!
Elazığ'ın Gümüşkavak Mahallesi'nda akıllara durgunluk veren hırsızlık vakası yaşandı. Bir büfenin kilitli duran içecek dolabıne yönelen bir kişi dolabı kırarak içecek çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Gümüşkavak Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi büfenin önünde kilitli olan içecek dolabını kırarak içecek çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde şüphelinin dolabın kilidini zorlayarak açtığı ve içecekleri alıp hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.