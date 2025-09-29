Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Gaziantep’te boşanma aşamasındaki Sait Kurt (30), tartıştığı eşi İpek Kurt’u (24) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 12:00

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt'u pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Sait Kurt'un cenazeleri otopsilerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.



Olay, dün Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi 41147 nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin evinde kalan ve boşanma aşamasında olan 3 çocuk annesi İpek Kurt (24) ile Sait Kurt (30) arasında tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte Sait Kurt yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İpek Kurt'a 1 el ateş etti. Sait Kurt ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ



Hayatını kaybeden Sait ve İpek Kurt'un cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

