Bingöl'de ormanlık alanda yangın! Alevler büyümeden kontrol altına alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Çamlık mevkiinde yeniden ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman işletme ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın, büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede muhtemel risklere karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.