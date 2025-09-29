Bayburt'taki trafik kazasında 2 yaralı

Bayburt’ta Kayışkıran mevkii Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait hafif ticari araç bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Bayburt'ta hafif ticari aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Kayışkıran mevkii, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenilen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından takla atan araç, yaklaşık 70 metre sürüklendi.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımıyla sağlık görevlilerinin kontrolünde yaralı olarak çıkarıldı.



Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

